Spezia, Italiano: “Con l’Udinese una delle gare più difficili, ma stiamo crescendo”

Per lo Spezia è già tempo di archiviare il ko di Coppa Italia contro il Napoli, la squadra di Italiano si prepara alla gara contro l’Udinese. Il tecnico dei liguri ha parlato alla vigilia della partita: “Preparare la partita in un solo allenamento non è stato semplice però nell’ultimo periodo ci è capitato spesso. Siamo riusciti stamani e ieri a richiamare qualche concetto inerente alla gara con l’Udinese. Quella di domani è una delle gare più importanti dell’ultimo periodo. La condizione sta crescendo per tutti, alcuni giocatori in particolare come Saponara, Nzola e Pobega hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe”.