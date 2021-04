Spezia, Italiano: “Contro il Genoa gara difficilissima ma non decisiva”

Italiano riconosce la difficoltà dell'impegno, ma forse maliziosamente sottolinea come con Ballardini il Genoa non abbia finora mai perso in casa.

Redazione ITASportPress

“La partita di Marassi contro il Genoa sarà importante, ma non decisiva”. Dopo aver fermato l'Inter, Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, sprona la squadra in vista della sfida di Marassi contro il Genoa che in caso di successo sarebbe il passo decisivo per la salvezza. Un derby che il tecnico vuole vincere anche per riscattare la sconfitta dell’andata al Picco. “E' una gara importante per noi ma non saranno i novanta minuti decisivi visto che non si tratta dell'ultima partita del campionato. E' una partita che dobbiamo affrontare con una determinazione e con un'attenzione che queste partite ti spronano ad avere perchè sono partite di una certa importanza”.

IL GRIFONE - “La squadra di Ballardini in casa è quadrata e mette in difficoltà tutti gli avversari avendo giocatori di grande qualità e di grande esperienza per questa categoria. Una partita per noi molto complicata da questo punto di vista. Non andremo a Marassi per vendicarci della sconfitta dall'andata ma mi auguro che nell'arco di un girone intero qualcosina di diverso si riesca a fare. Affrontare il Genoa a Marassi è difficilissimo. E' una squadra che in casa, da quando è arrivato il nuovo allenatore, non ha ancora perso. Sarà una partita temibilissima e dovremo dare il massimo per cercare di ottenere punti". Italiano avrà una freccia in più nel suo arco: “Nzola torna a disposizione. E' un giocatore importante per noi. E' un giocatore che, se sta bene, ha qualità che, lo ha dimostrato, possono fare la differenza in questa categoria. A Marassi sarà una freccia nel nostro arco”.