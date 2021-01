Spezia, Italiano: “Contro il Napoli match difficile ma ci servono punti”

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano che ha presentato la partita abbastanza complicata per la compagine ligure. “Giocheremo contro una big della Serie A ma non abbiamo altre strade, ovvero bisogna subito tirarsi fuori da una situazione delicata nonostante sia per noi una partita difficile. C’è da fare qualcosa in più – ammette il tecnico -, manca quel pizzico di convinzione e consapevolezza che in questo momento non ci sta permettendo di raccogliere punti, perché le prestazioni della squadra ci sono, e nessuno ci mette sotto o ci prende a pallonate. Cercheremo di cambiare il trend, speriamo di tornare da Napoli con qualche punto in più in classifica”. Tra i convocati per la trasferta in Campania, anche il nuovo arrivato Riccardo Saponara. “Pensiamo possa darci quella qualità e quella personalità che a volte a noi stanno mancando – dice Italiano -. È un ragazzo molto motivato, la prima impressione è stata molto positiva, aspettiamo che cresca di condizione”.