Spezia, Italiano: “Futuro? Nulla è deciso. Alla società chiederò…”

Il tecnico dei liguri parla del proprio futuro e dei rumors di mercato che lo riguardano

Una salvezza ottenuta contro ogni pronostico. Frutto delle idee e del bel gioco mostrato per tutta la stagione. Vincenzo Italiano si gode il traguardo ottenuto con lo Spezia ma lascia ancora qualche dubbio relativamente al suo destino. Accostato a diversi club, tra cui il Sassuolo, il mister è intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX per parlare del momento, personale e di squadra con uno sguardo al futuro...

PRESENTE E FUTURO - "Restare? Nulla è deciso, presto vedrò Platek", ha esordito Italiano in riferimento ai dialoghi che avrà con la nuova proprietà. "Sono nella stessa situazione di un anno fa. Nulla è ancora deciso, devo incontrare la nuova proprietà per scoprire i suoi progetti. Non vedo l'ora di farlo. Cosa chiederò? Migliorare la squadra e avere un po' più di ambizione. Sono convinto che la nuova proprietà vada in questa direzione. Ho conosciuto la famiglia Platek e porta molto entusiasmo. Rivoluzione? Inevitabile. Perderemo molti calciatori in prestito o in scadenza di contratto, ma quelli che resteranno saranno maturati molto".