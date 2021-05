Spezia, Italiano: “Grande salvezza ma futuro non definito ancora”

Prima salvezza in Serie A per i liguri e Italiano è soddisfatto

Grande impresa dello Spezia che si è salvato con 90' di anticipo dopo aver battuto il Torino questo pomeriggio allo stadio Picco. Il tecnico Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky ha commentato la bella partita dei suoi e anche la salvezza: "Sono molto felice per l'obiettivo raggiunto dopo un campionato difficile ma ricco di soddisfazioni. Abbiamo vissuto una cessione societaria nel bel mezzo del mercato. La squadra poteva essere rinforzata, invece questo non è successo escludendo Saponara. Questa è stata una difficoltà da aggiungere alle altre. Si vede che in società sono tutti appassionati, aspettavano il verdetto finale perché le categorie sono importanti. Ora si vedranno i programmi, parleremo, cercheremo di chiarirci e vedremo. Il futuro? Per me è come se fosse arrivata una società nuova, che ancora non ha chiamato tutti i componenti della squadra per capire qual è il futuro. A La Spezia si sta molto bene comunque".