Spezia, Italiano: “I complimenti fanno piacere ma contro il Cagliari nessun calo di concentrazione”

Trasferta difficile per lo Spezia di Vincenzo Italiano che fa visita al Cagliari per la 9^ giornata di Serie A. Dopo le prime gare davvero importanti disputate, la squadra ligure punta a fare bene anche contro i sardi.

Cagliari-Spezia, parla Italiano

Parte dalla Coppa Italia il mister e dalla bella vittoria contro il Bologna: “Siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto mercoledì. Ci tenevamo a onorare e a ben figurare in una competizione ufficiale. In più per quanto riguarda le risposte dai ragazzi che non giocavano da tanto tempo o alcuni che addirittura erano per la prima volta in campo dall’inizio sono state ottime”.

E ancora sulla squadra: “Perdiamo per acciacchi vari Mora e Mattiello. Domani non saranno con noi. Perdiamo anche Pobega ma è una questione di risentimento muscolare e reperibile in pochi giorni. Per il resto ci siamo tutti”.

Sul Cagliari: “Si ricollega alla qualità dei giocatori che ho nominato. Ce ne sono tanti altri in quella rosa che sono di altissimo livello. All’organizzazione che hanno e a come si esprimono. Hanno tantissimi punti forti. Bisogna stare attenti soprattutto su quelli su cui loro cercano di puntare. In quelle situazioni dobbiamo stare attenti sfruttando anche qualche loro disattenzione. Speriamo di creargliene tante e cercare di essere incisivi come abbiamo fatto mercoledì e in precedenza. E’ una partita che abbiamo preparato in due allenamenti, di cui uno oggi che è la rifinitura. Da questo punto di vista dobbiamo essere maturi, svegli e abili anche in pochi giorni a sapere cosa fare per domani”.

Poi sui complimenti: “Fanno sicuramente piacere ma sono diretta a tutta la squadra non solo a me. Cali di concentrazione? No. Su questo ogni tanto apro delle piccole parentesi anche se credo che siamo abbastanza intelligenti da capire che non possiamo permetterci di avere cali di concentrazione. Non dobbiamo perdere l’umiltà perchè appena la perdi sono sicuro che inizieremo ad avere momenti di difficoltà. Sono convinto che se dovessero arrivare situazioni negative non è per questo motivo perchè ci sarebbe da arrabbiarsi e non poco”.