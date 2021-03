Spezia, Italiano: “Il Cagliari ha giocatori di livello e sta bene. Manca poco alla fine, non c’è tempo per sbagliare”

Lo Spezia vuole uscire dal momento difficile e domani gli Aquilotti saranno chiamati a rispondere in un test importantissimo. La squadra di Italiano ospiterà il Cagliari di Semplici in quello che sarà uno scontro diretto per la salvezza: “E’ una squadra formata da giocatori di qualità che hanno la possibilità di venire fuori da questa classifica – afferma l’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano in conferenza stampa – , sono una squadra tosta e con punti di forza innumerevoli. Dal momento del ribaltone in panchina hanno cambiato marcia, sono una squadra temibilissima e, anche se è arrivato un passo falso con la Juve, mentalmente stanno molto bene. Noi prepariamo ogni gara per vincere perché ogni squadra deve fare così. Poi in base a come si evolve una partita e a come si indirizza si cerca di raddrizzarla. Le partite sono sempre meno, i punti in palio anche e i match sono sempre più importanti. Per questo finale dobbiamo alzare l’asticella dell’attenzione, essere poco superficiali e dare anche più del 100%, che a volte può non essere sufficiente”.

