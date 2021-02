Spezia, Italiano: “Il Milan è in grande condizione ma va affrontato con concentrazione massima”

Partita complicata per lo Spezia che sfiderà la capolista Milan. Il tecnico Vincenzo Italiano, alla vigilia del match presenta la partita di domani sera: “Siamo consapevoli di affrontare la prima della classe, una squadra in grande condizione soprattutto mentale, hanno grandi giocatori con tanta qualità da mettere in campo. Ci aspetta l’ennesima sfida da affrontare con la massima attenzione e concentrazione. Vogliamo dare continuità alla bella prestazione dello scorso turno con il Sassuolo e infatti abbiamo lavorato con grande intensità e preparato questa sfida con grande serenità”.

NUOVA PROPRIETA’ – “Adesso è tutto ufficiale ma questo passaggio non compromette il nostro lavoro. La proprietà precedente ha fatto un lavoro straordinario a La Spezia, mi ha fatto molto piacere essere insieme a loro in questo anno e mezzo in cui abbiamo scritto una pagina importante della storia del club. Ora inizia una nuova era con una proprietà importante che impareremo a conoscere piano piano, vedremo quali saranno i progetti per il futuro.”

OBIETTIVO – “I complimenti fanno piacere ma spero che arrivino fine stagione, nel momento in cui si decreterà la fine; l’obbiettivo é arrivare al traguardo cercando di realizzare il sogno che tutti noi culliamo che è la salvezza.”