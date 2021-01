Spezia, Italiano: “Il pareggio per la prestazione fatta sarebbe stato più che meritato”

Il Verona con un grandissimo gol di Zaccagni ha sconfitto lo Spezia che ha giocato una buona partita. Il commento del tecnico ligure Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky: “Anche oggi siamo a recriminare perché il pareggio, per come abbiamo affrontato una squadra fortissima come il Verona, era più che meritato”. Nel giro di pochi minuti, dopo oltre un’ora di buona gara e di occasioni per passare in vantaggio, sono arrivate l’espulsione di Chabot e la prodezza di Zaccagni: così lo Spezia esce ancora a mani vuote da una partita ben giocata, E adesso ci sono la trasferta di Napoli e l’altro derby, quello con la Sampdoria, all’orizzonte. Lasciamo però punti per strada dopo una buona prestazione. Siamo in lotta con le altre – assicura Italiano – e speriamo di rimanerci sino alla fine”.