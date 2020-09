Spezia, Italiano: “Il percorso è lungo, non dobbiamo abbatterci”

Lo Spezia esce con le ossa rotte dal match d’esordio contro il Sassuolo. La squadra di Italiano soccombe sotto i colpi di una formazione esperta e rodata. I neroverdi vincono 4-1 dopo un assoluto dominio.

LE PAROLE DI ITALIANO

Queste le parole di mister Italiano ai microfoni di Dazn: “Le difficoltà c’erano e le abbiamo viste, anche se per un’ora abbiamo tenuto botta. Dobbiamo migliorare anche sul lato fisico, perché nel finale i ragazzi erano un po’ in calo. Qualcosa di buono però si è visto. Quindici giorni sono pochi, abbiamo tanti nuovi, tutti con qualità ed entusiasmo ma risultati e prestazioni le otteniamo col lavoro. In questo momento ne abbiamo poco alle spalle. Sappiamo che il percorso è duro e difficile ma non dobbiamo abbatterci, perché siamo convinti delle nostre qualità”.