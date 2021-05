Spezia, Italiano: “Impossibile arginare il Napoli ma forse siamo stanchi”

Italiano commenta la sconfitta interna contro gli azzurri

"Il commento ai microfoni di Sky del tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano dopo la sconfitta contro il Napoli: "Nostro avversario troppo forte e noi timidi e senza coraggio oggi. Non siamo stati gli stessi di sempre nelle ultime tre partite e abbiamo pagato dazio. Per noi era difficile contro un Napoli scatenato anche se abbiamo cercato di arginarli. Nostro obiettivo adesso è di mantenere questo vantaggio sulla terzultima fino alla fine e poi vedere in casa di fare punti. Siamo in una fase calante forse per gli sforzi fatti in precedenza ma l’unica fortuna che abbiamo che ne mancano solo 3 partite alla fine del campionato. Non leggiamo come prima le situazioni ma meritiamo la salvezza per quello fatto in precedenza".