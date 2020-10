Spezia, Italiano: “La Juventus ha raccolto poco, ma noi vogliamo confermare le belle prove fatte”

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Spezia e Juventus, prevista per domani.

LE PAROLE DI ITALIANO

“Mi aspetto grande forza da parte della Juventus, per noi sarà una partita complicata, ma sono convinto che i bianconeri hanno raccolto fino ad ora meno rispetto a quello che meritavano – ha dichiarato l’allenatore dello Spezia. Noi domenica dovremo confermare le belle prestazioni delle settimane scorse, provando di metterli in difficoltà quando ne avremo la possibilità, cercare di controbattere e di fare una prestazione di livello”.

PERCORSO – Italiano si è poi soffermato sul percorso che gli allenatori svolgono in carriera: “Ognuno ha il proprio percorso – ha proseguito l’allenatore aquilotto parlando di Pirlo- quando ti vengono date alcune opportunità queste vanno colte, cercando sempre di ottenere il massimo. C’è chi inizia da categorie più basse e chi può dimostrare il proprio valore fin da subito ad altissimi livelli come Pirlo. Sono contento per Andrea perché è una persona straordinaria”.