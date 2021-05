Spezia, Italiano mantiene promessa: dal Picco a Portovenere a piedi

Il tecnico mantiene la parola data

Una mattinata intensa che ha visto la comitiva incontrarsi alle 9 in punto e partire dall'impianto di casa per poi passare per Biassa, i sentieri verso Campiglia, una breve sosta al Rifugio del Muzzerone ed infine la discesa verso Portovenere. Il tutto, ovviamente, rigorosamente documentato e filmato per rendere il momento indimenticabile. "Non è stato facile ma ce l’abbiamo fatta", ha detto Italiano al canale ufficiale dello Spezia. "Mi aspettavo un percorso più agevole (ride, ndr), ma nessuno di noi, così come in campo, ha mai mollato. Dispiace non aver vissuto questo momento bello con tutti i tifosi, ma per questioni legate al rispetto delle norme anti Covid-19 non si poteva. Quello che abbiamo fatto è stato fantastico, straordinario e indimenticabile. Forza Spezia!", le sue parole.