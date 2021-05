Spezia, Italiano: “Napoli? Possiamo mettere in crisi chiunque”

Il tecnico dello Spezia Italiano ha analizzato il Napoli in conferenza stampa

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro il Napoli, in programma domani alle 15: "Il pareggio è un risultato che abbiamo cercato fortemente, il Verona è un avversario forte e siamo stati caparbi nel credere di poter segnare fino alla fine. Sono contento che il gol sia arrivato da un giocatore che è entrato dalla panchina. Questo è lo spirito che ci deve accompagnare da qui alla fine".