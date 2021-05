Spezia, Italiano: “Nel primo tempo timore e ansia poi gol di Saponara che vale molto”

Per la salvezza è un punto d'oro al Bentegodi

Il punto conquistato a Verona consente allo Spezia di muovere la classifica e non venire risucchiato in zona retrocessione. Il tecnico Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky ha commentato così la prova della sua squadra: "Abbiamo giocato delle partite dove negli ultimi minuti abbiamo perso punti importi ma oggi siamo stati bravi a pareggiare e a permettere a Saponara di fare gol. E' un gol costruito e voluto da tutta la squadra per come è maturato nel finale. La salvezza la desideriamo tanto per gli sforzi enormi che abbiamo fatto. Oggi avevamo ansia e timore nel primo tempo visto che la posta è decisiva. Il punto è importante e adesso sono convinto che fisicamente stiamo bene ma è la testa che deve far viaggiare le gambe. Ho piena fiducia nei miei ragazzi che sanno quanto sia importante conquistare la salvezza. La qualità paga sempre e oggi avevamo preparato questo tipo di match. Personalmente sono felice per il gol realizzato da chi è subentrato in corsa. Adesso nelle quattro partite che restano, sono sicuro che i miei giocatori faranno la differenza e riusciremo a salvarci"