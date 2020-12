Spezia, Italiano: “Noi fatto partita, Genoa fatto i gol”

Derby perso, il primo in Serie A, per lo Spezia. Il tecnico Vincenzo Italiano amareggiato per il risultato con il Genoa che pensava potesse essere diverso: “Abbiamo concesso pochissimo, abbiamo avuto il pallino del gioco per tutta la gara. Ci può stare un calo. Stiamo avendo una flessione nei risultati – dice a Sky – ma non nelle prestazioni. Bisogna trovare una soluzione e speriamo di farlo alla ripresa. Sappiamo che ogni partita la squadra avversaria può creare due o tre occasioni. Il primo e il secondo gol erano situazioni dove potevamo fare di più. Gli abbiamo concesso tutto e di più. Non è successo solo oggi, ma anche in altre situazioni. Avremmo messo comunque la firma per essere fuori dalla zona retrocessione a Natale. Stiamo avendo un calo di risultati, non dobbiamo mollare e continuare”.

FUTURO – “Sono momenti molto frustranti quanto gestisci la partita e non porti a casa il risultato non è mai facile. Ti subentra la stanchezza. Abbiamo cercato di trovare anche il gol sporco, ma non ci siamo riusciti. Forse perché non allenandoli non sappiamo trovarli. Dobbiamo aggrapparci a quello che sappiamo fare, ma dobbiamo trovare una soluzione a questi risultati che non arrivano. Questa è una cosa che dovremo rimarcare alla ripresa degli allenamenti”.

PROGRAMMI – “Le scelte sono state fatte mesi fa. Noi sapevamo di arrivare all’ultima giornata di questo campionato per giocarci la salvezza. Le squadra come noi, si sa, hanno momenti di difficoltà. Dobbiamo restare a galleggiare in queste zone di classifica, bisogna stare sopra la linea rossa, ma bisogna darsi una svegliata perché è normale che alle prestazioni bisogna aggiungere i risultati”.