Lo Spezia si conferma una splendida realtà in Serie A. I liguri non si arrendono mai e con la loro ormai consueta tenacia riescono a strappare un pari preziosissimo in casa del Cagliari, impattando sul 2-2.

LE PAROLE DI ITALIANO

Il tecnico Vincenzo Italiano commenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non dobbiamo perdere l’entusiasmo che abbiamo adesso. Poi si può vincere o perdere, ma non dovremo smettere di entusiasmarci”.