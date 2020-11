Spezia, Italiano: “Oggi l’errore più grande l’ho commesso io, pensavo di vincere la partita”

Mister Vincenzo Italiano ha commentato ai microfoni di Sky Sport il ko dei liguri contro la Juventus di Pirlo: “Forse l’errore più grande l’ho commesso io in panchina, vedevo i ragazzi nella metà campo della Juve e pensavo di ottenere di più. Buffon ha fatto una parata strepitosa su Chabot, poi è un po’ cambiata la partita. Sono dell’idea che se crediamo in quello che facciamo possiamo fare bene e toglierci delle soddisfazioni. Non dobbiamo arretrare con il nostro pensiero, vogliamo andare avanti con le nostre idee. Fino al 60esimo siamo stati molto bene in partita, peccato perchè ho pensato di poterla vincere”.