Spezia, Italiano: “Ottenute vittorie impensabili, ma la salvezza non è vicina”

Il tecnico dei liguri fa il punto sul momento attuale della sua squadra, attualmente lontana dalla zona salvezza

Lo Spezia è sicuramente una delle grandi rivelazioni di questa stagione. Il club ligure è momentaneamente al sicuro, lontano dalla zona salvezza, ma sa di non poter allentare il ritmo. Il tecnico Vincenzo Italiano lo ha fatto presente in conferenza stampa: "La vittoria con il Crotone può aver condizionato i ragazzi in senso positivo perché vincere in questo modo, nel finale e ribaltando un risultato negativo, è un segnale importante per qualsiasi squadra. Chi è bravo a venire fuori da queste situazioni negative vuol dire che ha costruito qualcosa di importante, dando una mentalità. Qualche settimana fa sarebbe stato impensabile per noi portare a casa punti in partite del genere, e invece siamo riusciti addirittura a vincere, ed è un grande merito che va dato ai ragazzi che hanno tirato fuori tutto quello che c'era da tirare fuori. Ventiquattro punti sono un'infinità, otto partite sono tantissime e ci sono ancora tante difficoltà da affrontare, a partire da domani. Dopo tre giorni avremo la partita con la capolista, poi un'altra trasferta. La nostra concentrazione deve essere solo nel pensare di partita in partita e cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo. Abbiamo ottenuto in termini di punti qualcosa di straordinario, ma ancora non è finita: come dico sempre, i traguardi vanno tagliati e noi in questo momento possiamo solo pensare a questo".