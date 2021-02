Spezia, Italiano: “Partita perfetta, speriamo di continuare con questo spirito”

Incredibile impresa dello Spezia: i liguri sorprendono il Milan capolista e lo superano per 2-0 grazie alle reti di Maggiore e Bastoni. I liguri allungano andando ad avere 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

LE PAROLE DI ITALIANO

Il tecnico Vincenzo Italiano commenta il risultato della sua formazione ai microfoni di Dazn: “Decisamente la miglior prestazione, anche per aver vinto la gara contro la prima in classifica. Questa è una grande soddisfazione. Tutti hanno voglia di essere decisivi e possono trascinare. Questa è una vittoria che ci dà grande morale perché fare una prestazione simile contro il Milan è importante. Dobbiamo continuare con questo spirito. Agudelo ha qualità da giocatore importante, ha grande forza e velocità palla al piede. Data la necessità gli abbiamo chiesto di adattarsi a fare la prima punta. Per noi è una grandissima sorpresa. In un ruolo nuovo può capitare di non riuscire a esprimersi. Siamo contenti di averlo con noi. Saponara ha chiesto espressamente di giocare in quella zona di campo per mandare i compagni in verticale. Tutti si sono sacrificati moltissimo. E’ stata una partita perfetto, spero che possa trascinarci. Futuro? Presto per parlarne. E’ ancora lunga la strada. Penso a raggiungere il nostro obiettivo. Sono concentrato su quello. E’ arrivata una nuova società. Ci sono progetti nuovi. Vedremo cosa accadrà”.