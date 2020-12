Spezia, Italiano: “Rispettiamo il Crotone ma non dobbiamo mollare e vogliamo fare punti”

Vigilia di campionato per lo Spezia di Vincenzo Italiano che domani sfiderà il Crotone per l’11^ giornata di Serie A. Allo Scida, gli Aquilotti proveranno a confermare l’ottimo momento e a fare punti dopo lo stop con la Lazio. Il mister ha presentato la gara in conferenza stampa.

Crotone-Spezia, parla Italiano

“Bisogna voltare pagina, continuare e guardare avanti”, ha detto Italiano sul k.o. contro la Lazio. “Sicuramente c’è tanta amarezza ma solo per non aver ottenuto punti, quello che alla fine per noi contava tantissimo. Ci dispiace perché dopo una prestazione del genere condirla con un risultato positivo per noi sarebbe stato il massimo”.

E per il futuro con uno sguardo al match contro il Crotone: “Dobbiamo continuare sapendo che è la strada giusta. L’atteggiamento, l’approccio e quello che facciamo vedere durante gare è quello giusto. Non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare così”.

Sul Crotone: “Sottovalutare il Crotone? Non sono preoccupato per niente. Lo vedo, lo percepisco. Sento quello che si dicono i ragazzi, quello che provano. E sono convinto che per noi, non ho dubbi su questo, tutte le avversarie sono big. Che sia il Crotone o la prima in classifica, se noi sbagliamo l’atteggiamento, sbagliamo tutto quello che ci ha contraddistinto in questo momento ovvero affrontare ogni partita col coltello fra i denti senza snobbare l’avversario”.

“Che partita mi aspetto? L’anno scorso è stata una partita dove siamo stati in grado di mettere in difficoltà una delle squadre più forti della Serie B. Penso che il Crotone sia forte anche quest’anno. La squadra propone gioco, ha raccolto meno di quanto dimostrato. Vedendo l’ultima partita prima dell’inferiorità stava mettendo in difficoltà il Napoli. Noi dobbiamo stare con le antenne dritte e rispettare al massimo questa squadra e questa trasferta. Presto per dare giudizi ma è una partita da affrontare per cercare di fare punti, muovere la classifica è importante e cercheremo di farlo”.