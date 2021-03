Spezia, Italiano: “Salvezza vale più dello scudetto. Pirlo alla Juventus? Anche io avrei detto sì…”

Alla vigilia della sfida con la Juventus, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è stato intervistato da La Repubblica dove ha colto l’occasione per parlare della stagione dei suoi in A ma anche di Andrea Pirlo, suo prossimo rivale in campionato.

Spezia, parla Italiano

Parte dal suo modo di vivere il mondo del pallone Italiano: “Vivo per il calcio da quando ho il senso della ragione. Quando ho smesso di giocare mi sono sentito morire, ma adesso faccio qualcosa che mi fa impazzire. Il calcio è la mia ragione di vita”, ha detto senza giri di parole il tecnico dello Spezia. “Noi rivelazione dell’anno? La maggior parte delle persone pensava che ci avrebbero fatto a fettine. Abbiamo fatto un mercato di corsa perché abbiamo finito la scorsa stagione il 20 agosto, abbiamo giocato per mesi in campo neutro e molti dei nostri non conoscevano la serie A. Se arriverà la salvezza, per noi avrà più valore rispetto ad uno scudetto“.

Sulle sue caratteristiche: “Quale è il mio segreto? So farmi seguire e penso sia la cosa più difficile da ottenere dai calciatori. Quindi mi ritengo fortunato. Non ho mai avuto un litigio, solo ragazzi fantastici che mi ascoltano. Sarà perché applico la meritocrazia e tratto tutti allo stesso modo”.

Un pensiero poi anche sulla Juventus ed in particolare sul collega Andrea Pirlo: “Ho conosciuto un ragazzo appassionato e consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato. Ma se ti chiama la Juve cosa fai? Ti butti come mi sarei buttato io, anche se a me il tirocinio è servito moltissimo. Sono sicuro che ce la farà: è stato per vent’anni al centro del gioco e non è facile ragionare diversamente, ma gli basta attingere agli insegnamenti degli allenatori che ha avuto, come faccio io: quando ho un problema penso a quale soluzione avrebbe trovato chi mi allenava”.