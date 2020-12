Spezia, Italiano sfida la Lazio: “Squadra top ma noi vogliamo dare continuità a quanto stiamo facendo”

Lo Spezia è pronto a tornare in campo dopo il pari in extremis ottenuto in casa del Cagliari. Vincenzo Italiano, mister degli Aquilotti, ha presentato la gara contro la Lazio in programma domani a Cesena e valida per la 10^ giornata di Serie A.

Spezia-Lazio, parla Italiano

“Vogliamo cercare di ripetere le prestazioni che siamo riusciti a proporre ultimamente”, ha detto Italiano carico per la gara contro i biancocelesti. “Ci teniamo a fare bene e dovrebbe anche essere l’ultima gara a Cesena prima di andare a casa nostra. Vorremmo salutare con un buon risultato. Vogliamo dare continuità a ciò che stiamo facendo”.

Sulla Lazio: “Sappiamo che si tratta di una formazione top. Abbiamo visto dei filmati, abbiamo visto come si è comportata a Dortmund ed è una squadra forte che se la lasci ragionare ha tantissime soluzioni con tantissimi giocatori di qualità in avanti con un bomber strepitoso che è Immobile”. E proprio su Immobile: “Penso sia un bomber strepitoso per questa categoria, è diventato un cecchino infallibile. Un trascinatore, è il pericolo numero uno per noi insieme a tutti gli altri compagni e a quel lavoro che si portano dietro da tanti anni. Bisogna stare attenti, cercare di concedere poco perchè è una squadra letale”.

Sul futuro ritorno al Picco: “Un’altra emozione da aggiungere a tutte quelle che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo. La prima cosa che mi viene da pensare è che è un grandissimo dispiacere tutto quello che sta accadendo perchè questa gente non è riuscita a vedere la propria squadra ottenere il salto di categoria ma penso che l’emozione più grande sarà il giorno che riabbracceremo i nostri tifosi. Lo aspettiamo con ansia”. “La classifica? Troppo presto per guardarla. Dobbiamo pensare a crescere, a migliorare, ad aggiustare e modificare tutto quello che non va. Ripeto, è troppo presto per dare uno sguardo”.