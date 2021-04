Spezia, Italiano: “Speriamo di terminare stagione esaudendo il desiderio dei tifosi”

Lo Spezia tornerà in campo sabato 3 aprile dopo la sosta per gli impegni delle nazionali che hanno portato via a mister Vincenzo Italiano ben 8 elementi. Matteo Ricci con l’Italia di mancini, Pobega, Marchizza e Maggiore hanno giocato con l’Italia U21 mentre Erlic per il Portogallo sempre U21. L’albanese Ismajli, il sudafricano Gyasi e l’angolano Nzola sono gli altri nazionali impegnati con le rispettive nazionali. Questa sera il tecnico delle Aquile Vincenzo Italiano, intervenuto a SportItalia, ha parlato della propria vita da tecnico dello Spezia. “La mia è un’idea che parte da calciatore -riporta Tmw.com- avevo allenatori e maestri bravi. Quando lo diventi cerchi di attingere da quello che hai imparato, nelle varie categorie fai tanti errori dove riesci a perfezionare tante cose. Delle soddisfazioni che arrivano in questo momento, soprattutto del percorso fatto negli ultimi due anni, ma tra l’anno scorso e quest’anno è una esperienza fantastica. Speriamo di terminare questa stagione con il sogno di esaudire il desiderio dei tifosi”.

SALVEZZA – Italiano non fa previsioni per la soglia salvezza: “Sinceramente non lo so, mi auguro sia bassa, così non devo fare moltissimi punti. Trenta punti sono tanti, il Parma continua a mostrare grande crescita, il Cagliari è fortissimo, il Torino… Tutti faranno la corsa su quelli davanti, ci siamo anche noi. Da qualche parte lo Spezia dovrà cercare di andarli a prendere, non so però se sono otto, nove, cinque…”. Prosegue il lavoro tecnico – tattico e partitine a pressione dello Spezia in vista della partita contro la Lazio all’Olimpico. Questo il programma stilato da mister Italiano. Allenamento anche per i Nazionali. Lavoro personalizzato per Saponara e Dell’Orco a causa di un affaticamento all’adduttore sinistro, a parte Estevez, che continua il recupero post Covid-19. Per Mattiello gran parte del lavoro con la squadra.