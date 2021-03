Spezia, Italiano: “Tre punti speciali dopo un momento difficile. Zeman mi ha emozionato”

Lo Spezia torna a sorridere. I liguri si impongono per 2-1 in casa contro il Cagliari e intravedono la salvezza grazie a questa vittoria in uno scontro diretto cruciale.

LE PAROLE DI ITALIANO

Il tecnico Vincenzo Italiano analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Era da un mese che non gioivamo. Soffrire in questo modo negli ultimi 10 minuti non è normale. Ci tenevamo moltissimo a tornare alla vittoria. Sono tre punti che arrivano dopo un momento difficile. I 9 punti di vantaggio sono pochi perché da dietro stanno iniziando ad andare forte e fare risultato. Ci siamo fatti trovare pronti con questi tre punti. Linea difensiva? Anche a me piacerebbe stare più alto, ma altrimenti non si capirebbe più nulla. Abbiamo fatto una bella partita contro un avversario forte ed esperto. Cercheremo di alimentare questo entusiasmo. La squadra non perde mai fiducia. Ci aggrappiamo alla nostra identità. Sono contento dei ragazzi che si fanno trovare pronti. Gioiamo fino alla ripresa ed è durissima. I complimenti di Zeman sono una grande soddisfazione. Non l’ho mai avuto come allenatore, ma mi avrebbe fatto piacere. Non ci potevo credere alle sue parole. Sono una carica in più. Ci teniamo moltissimo ad arrivare fino in fondo così. Stavamo alternando troppi momenti positivi con altri negativi. Temevo la qualità del Cagliari. Siamo stati bravi. Solitamente quando andiamo in vantaggio non perdiamo. Bravo il nostro portierone Zoet. Non ricordo di qualche regalo ricevuto a Pasqua: mi tengo volentieri questo”.