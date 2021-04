Spezia, Italiano: “Troppo discontinui nell’attenzione. Non abbiamo cattiveria”

Il tecnico dei bianconeri interviene ai microfoni di Sky Sport nel post gara

Il tecnico Vincenzo Italiano commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Non riusciamo a essere continui sotto l'aspetto della concentrazione. E' difficile. Gli altri sono più forti di noi e se noi non entriamo con la giusta cattiveria è normale far fatica. Fuori casa riuscivamo a incidere in tante situazioni. Anche oggi abbiamo creato situazioni importanti. Fuori non siamo bravi a metterla dentro. Lo Spezia è nato per salvarsi anche soffrendo. Sarà così. Gli atteggiamenti che non riesco a vedere nei ragazzi sono quelli che anch'io avevo a inizio carriera. Sono convinto che potrebbe arrivare la nostra crescita con la permanenza in Serie A. In questo modo acquisiremmo la giusta esperienza. Nzola ha avuto problemi alla caviglia. Per recuperarlo dobbiamo dargli fiducia. Aiuta la squadra, ma non riesce a segnare. Quota salvezza? Non lo so. So solo che vincere questa partita sarebbe stato fondamentale. In queste ultime cinque partite dovremo dare il massimo".