Spezia, Italiano: “Verona? Non si preparano le partite per pareggiare”

In cerca di punti importanti per non retrocedere, lo Spezia di Italiano si appresta ad affrontare il Verona

Redazione ITASportPress

Spezia alla caccia di punti preziosi per la lotta salvezza. Cruciale sarà la sfida di domani contro l’Hellas Verona, presentata dal tecnico VincenzoItaliano: "Con il Genoa pensavo si potesse ottenere qualcosa in più a livello di punti. Speravo che la prestazione fosse diversa, l’approccio non mi è piaciuto, non siamo stati attenti. Dispiace non aver mosso la classifica, volevamo ottenere di più".

SFIDA CONTRO IL VERONA - "Accontentarsi di un pareggio contro il Verona? Il discorso dei pareggi lo avevamo affrontato tempo fa ed è qualcosa che non faccio. Non si preparano le settimane per pareggiare: questo è un risultato casuale che viene fuori da due squadre che vogliono fare risultato, ma alla fine non ce la fanno".

SU NZOLA - "E' importante per noi ed è stato fuori per due mesi per un brutto infortunio. Vogliamo recuperarlo, abbiamo bisogno dei suoi gol, delle sue giocate e della sua velocità”.