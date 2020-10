Spezia, Italiano: “Vittoria Udine ha dato autostima ma contro il Milan dobbiamo dare il 200%”

Vigilia di campionato per lo Spezia di Vincenzo Italiano che dopo il successo contro l’Udinese nel recupero della prima giornata punta a tirar fuori un’altra prestazione di grande spessore, esattamente quella che servirà contro un avversario forte come il Milan. I bianconeri saranno impegnati in trasferta a San Siro ma proveranno comunque a strappare punti preziosi.

Milan-Spezia, parla Italiano

“Volevamo arrivare alla sosta facendo qualche punto e crescendo soprattutto in autostima e carattere”, ha esordito Italiano. “Una vittoria come quella di Udine ti fa lavorare bene in vista di domenica. Qui deve costruirsi una squadra vera, unita e convinta”. “Preparare una partita come questa in due giorni non è facile. Il Milan gioca un gran calcio e quindi dovremo essere attentissimi. Lo Spezia dovrà dare il 200%!”.