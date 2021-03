Spezia, Italiano: “Voglio vedere miglioramenti rispetto alle ultime gare. Se giochiamo come contro il Milan…”

L’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Benevento: “Ci aspetta una partita importante dove cercheremo in ogni modo di ottenere i tre punti in palio, con la voglia di chiudere nel migliore dei modi un trittico difficile di partite. Tutte le gare per noi hanno la stessa importanza, non dobbiamo far altro che migliorare gli errori commessi nell’ultimo periodo e migliorare quello che di buono abbiamo fatto fino ad ora. La positività di Provedel non ci voleva – afferma mister Italiano – i ragazzi cercano di stare molto attenti, ma sono cose che possono succedere, accade a noi così come ad altre squadre. Cerchiamo di essere perfetti, ma nessuno è immune in maniera totale. Se mettiamo in campo la stessa intensità vista contro il Milan, è normale assistere a grandi prestazioni. Se si vuole gioire ancora, tutti sanno di doversi sacrificare ad aiutare i compagni. Una squadra come la nostra può concedere poche occasioni all’avversario e allo stesso tempo deve subire meno reti, se ciò succede ne possiamo trarre giovamento tutti”.