Spezia-Juventus, le formazioni ufficiali

In campo la squadra di Allegri che vuole portare a casa dal Picco i tre punti

Turno infrasettimanale per la Serie A. Questa sera alle 18.30 scendono in campo anche Spezia-Juventus. Si gioca al Picco la quinta giornata di campionato tra la squadra di Thiago Motta e quella di Massimiliano Allegri. Dopo il pareggio dello Stadium contro il Milan e con soli due punti in classifica, la Juventus ha necessità di vincere: Allegri schiera dal 1' Rabiot, McKennie e Chiesa. In attacco la coppia Dybala-Kean. Panchina per Alex Sandro, Locatelli, Cuadrado, Bernardeschi e Morata.