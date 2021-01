Spezia, la favola continua: Italiano e i giocatori diventano… cartoni animati

17 punti in 17 partite giocate alla prima stagione in Serie A. Lo Spezia vanta ora 5 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Una vera e propria favola per la squadra di Vincenzo Italiano reduce dal bel successo contro la Sampdoria nel derby ligure.

Un momento davvero felice per il club che ha deciso di far volare la fantasia utilizzando la nota app Toon Me per… far diventare i protagonisti dei cartoni animati.

“La favola continua”, ha scritto lo Spezia su Twitter con tanto di immagini relative ad alcuni giocatori e al mister diventati cartoons. Oltre al tecnico, ecco anche Nzola, Pobega e Ricci.