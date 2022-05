Spezia-Lazio, Codacons chiede ripetizione della partita

Presentato ricorso al tribunale

Episodio che lascia interdetti arrivando solo pochi mesi dopo quanto successo in Spezia - Milan, dove un clamoroso errore tecnico del Direttore di Gara sull'applicazione della regola del vantaggio portava all'annullamento del gol del 2-1 per il Milan.

Codacons: "Una situazione anomale ma serissima, un errore clamoroso e catastrofico perché la Lazio potrebbe beneficiare di un ingiusto vantaggio sulle squadre in competizione e lo Spezia di un ingiusto svantaggio nella lotta per la salvezza - denuncia il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli - con danno per tutti i tifosi, scommettitori e per la regolarità del campionato. Non si tratta di interpretazioni arbitrali ma di un vero e proprio errore tecnico perché Acerbi, difensore laziale, al momento del gol è sì in linea con l'ultimo difensore dello Spezia ma la linea del fuorigioco è sbagliata, trovandosi il portiere dello Spezia più avanti dell'ultimo difensore.