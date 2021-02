Spezia, Maggiore: “Con il Milan serata fantastica. I miei sacrifici sono stati ripagati”

Il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore, autore di una grandissima prestazione nella vittoria dei liguri contro il Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del test che vedrà la squadra di Italiano sfidare la Fiorentina di Prandelli: “Con il Milan è stata una serata fantastica, noi spezzini abbiamo giocato tutti e tre e abbiamo segnato due gol. La società è orgogliosa di noi, i sacrifici che abbiamo fatto in passato ora vengono ripagati. Promozione? Quando ci penso mi viene la pelle d’oca, fu una serata memorabile. Adesso dobbiamo essere bravi a sfruttare il momento e cercare di raccogliere più punti possibile per metterci in salvo il prima possibile”.