Spezia, Maggiore e il gol speciale contro il Milan: “La passione per l’Inter c’è sempre…”

L’impresa di giornata è sicuramente la vittoria dello Spezia in casa contro il Milan. Il club ligure si è imposto a sorpresa per 2-0. Decisive le reti di Giulio Maggiore e Simone Bastoni.

SPECIALE

Proprio Maggiore ha commentato le sue emozioni di fronte alla bella vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Il mio gol è stato abbastanza facile, ma l’azione è stata bella comunque. Ultimamente stiamo facendo bene, un bel calcio. La passione per l’Inter c’è sempre, continuo a seguirla quando gioca. La vittoria è servita allo Spezia, ma potrebbe servire anche all’Inter stasera, vediamo se ne approfitterà. Ieri per loro non è stata una partita facile, c’era un po’ di nervosismo. Vedere Ibrahimovic dal vivo fa sicuramente effetto. Sento la maglia in modo particolare: quando manca Terzi prendo io la fascia, è stato deciso così, e per me è un grandissimo orgoglio”.