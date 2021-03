Spezia, Maggiore: “Fondamentale vincere. Il mio gol? Non ho calciato bene, ma…”

Lo Spezia supera il Cagliari per 2-1. I liguri intravedono la salvezza grazie alla vittoria in questo scontro diretto: infatti i punti di vantaggio proprio sui sardi terzultimi arriva a nove lunghezze. Un margine importante.

LE PAROLE DI MAGGIORE

Una delle reti dello Spezia porta la firma di Simone Maggiore. Il centrocampista, autore del momentaneo 2-0, analizza la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una grande partita, forse dovevamo chiuderla prima e segnare qualche gol in più. Spiace soffrire come oggi nel finale, ma è l’immagine della nostra stagione: dovremo farlo fino all’ultimo. Ho fatto un gran bel gol, era pensato: quando non la prendi bene… entra (sorride, ndr). Sono contento anche per il gol di Piccoli, se lo merita. Era fondamentale vincere oggi, anche per riprendere il nostro cammino verso la salvezza. Sono tre punti che ci danno ulteriore sicurezza