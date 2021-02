Spezia, Maggiore: “Io interista da piccolo felice di aver segnato al Milan”

Il calciatore delle Aquile Giulio Maggiore ha commentato ai microfoni di Sky Sport 24 la vittoria contro il Milan arrivata anche per il gol dell’1-0 che porta la sua firma. “Nessun rimpianto del mio passato nelle giovanili del Milan, poi io sono interista da piccolo quindi è una bella soddisfazione. Una volta ho fatto un provino con l’accappatoio nerazzurro mentre ero al Milan e non la presero bene. Quella esperienza si è chiusa e sono felice di essere qui allo Spezia dove tutti mi hanno accolto bene subito e sono orgoglioso di giocare con questa squadra. . Abbiamo iniziato bene la stagione e ce la giochiamo con tutti con un buon atteggiamento e la giusta cattiveria. Aver fermato la prima in classifica è una grandissima soddisfazione ma bisogna rimanere concentrati per raggiungere l’obiettivo salvezza a maggio”.