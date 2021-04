Spezia, Maggiore: “Una vittoria fondamentale, la nostra forza è il gruppo”

Il calciatore dello Spezia Giulio Maggiore, con un gol in zona Cesarini, ha regalato il pari alla squadra di Italiano, poi trasformato in vittoria da Erlic, e tre punti fondamentali in chiave salvezza, contro una diretta concorrente come il Crotone di Serse Cosmi. Questo il suo intervento ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio:

“Un gol importantissimo, abbiamo fatto una partita meno bella e pulita, ma il gol ci ha dato coraggio e fiducia e abbiamo vinto. Abbiamo sbagliato qualcosa, non dovevamo prendere gol dopo il pareggio, ma l’abbiamo ripresa e la vittoria ci dà una mano per il finale. Giochiamo meglio con le squadre big, con queste squadre facciamo più fatica, ma era fondamentale fare punti. La partita di oggi era molto importante, ce lo siamo detti tutta la settimana, oggi era troppo importante. La nostra forza, oltre a giocare bene, è l’unione, il gruppo, veramente una bella cosa”.