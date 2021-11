Spezia, Motta: “Si lavora meglio dopo una vittoria. Ecco come sfidare l’Atalanta”

Thiago Motta interviene in conferenza stampa e fa il punto sul momento dello Spezia in vista del match contro l'Atalanta

Lo Spezia si rilancia dopo il successo contro il Torino. La formazione di Thiago Motta cancella la brutta prestazione di Firenze e punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Il prossimo impegno, però, è di quelli proibitivi, con l'Atalanta nei panni dell'ostacolo. Il tecnico Motta interviene in conferenza stampa: "Con le vittorie si lavora meglio, lavoriamo per quello e cerchiamo di fare il nostro meglio con tutto quello che possiamo fare, con impegno e umiltà. Abbiamo una serie di partite interessanti da giocare, è importante il morale e la fiducia, con tanti giocatori che stanno riprendendo la forma. Giocare è quello che conta e che li mette in condizione, sono contento di averi a disposizione. Come affrontare l'Atalanta? Bisogna preparare una partita contro una grandissima squadra, che anche a livello internazionale ha fatto gara alla pari con PSG e Manchester United. Noi li affronteremo come sempre, con rispetto e cercando di fare il nostro meglio con impegno e umiltà, per vedere cosa accadrà".