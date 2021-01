Spezia, Nzola guarda avanti: “9 gol? Ora tiro anche i rigori. Vogliamo vincere ancora”

Sempre più bomber dello Spezia. M’Bala Nzola ha firmato contro la Sampdoria il suo nono gol in campionato, terzo centro dal dischetto per uno che non era mai stato rigorista. Al termine della gara contro i blucerchiati, il centravanti ha commentato ai media ufficiali la bella vittoria del Picco e non solo.

“Non mi aspettavo di partire così forte, sono contento di ciò che sto facendo e spero di continuare e fare ancora più gol”, ha detto il centravanti. “Tre reti dal dischetto? Sinceramente non li avevo mai tirati come rigorista ma in allenamento ci provo sempre. Sono felice”.

Sulla squadra: “Dopo un periodo difficile è arrivata la vittoria col Napoli e poi questa che ci ha dato continuità. Io tosto da affrontare? Ho ricevuto una bella botta ma spero non sia nulla di grave. Prossima gara contro il Torino? Sarà importantissima e il nostro obiettivo è vincere per salire in classifica e allungare ancora”.