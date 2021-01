Spezia, Nzola: “Interesse per me fa piacere ma concentrato per la salvezza. In futuro sogno…”

M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, ha rilasciato una lunga intervista al QS dove ha parlato del momento della sua squadra dopo la vittoria incredibile ottenuta contro il Napoli ma soprattutto del corteggiamento da parte di alcune squadre nei suoi confronti.

“Mi fa piacere che tante squadre si stanno interessando a me, ma in questo momento penso solo allo Spezia”, ha dichairato Nzola protagonista a suon di gol del debutto in Serie A dei liguri. “Voglio continuare ancora di più, con umiltà e lavoro, ad aiutare la squadra. Sono contento, anche per i miei compagni, la società e la città. Siamo un gruppo unito, avete visto come abbiamo festeggiato tutti insieme a Napoli. Dopo tre sconfitte di fila abbiamo avuto la reazione, il successo di Napoli deve dare un po’ più di personalità alla squadra per il nostro obiettivo che è la salvezza. Non abbiamo fatto la partita più bella, ma a volte è importante anche vincere così, tante squadre lo hanno fatto contro di noi”.

Sul futuro, però, l’attaccante pare avere diversi sogni nel cassetto: “Il Lione è la mia squadra del cuore e sarebbe bello in futuro poter indossare quella maglia. Un’altra sfida che mi piacerebbe vivere sarebbe quella di giocare nel Chelsea, ma per ora sto vivendo il mio grande sogno con la maglia bianca dello Spezia ed è con questi colori che voglio arrivare il più in alto possibile”. Poi spazio alla Nazionale: “Indossare la maglia dell’Angola sarebbe un sogno. Ci sono stati diversi contatti, una volta sistemate le pratiche burocratiche per essere convocato spero di poter difendere i colori della nazione dei miei genitori”.