Spezia, Pobega: “Abbiamo tenuto botta contro la Juventus. Vogliamo proporre le nostre idee”

Tommaso Pobega, autore della prima rete in Serie A contro la Juventus, ha commentato il ko dello Spezia contro la Juventus dello scatenato Cristiano Ronaldo: “Ci abbiamo sperato, abbiamo tenuto botta e secondo me è stata una partita ottima fino al 2-1. Lì siamo calati di testa e ci hanno puniti, ma a mio avviso abbiamo giocato una buona partita. Questo è quello su cui lavoriamo in settimana col mister – dichiara il giocatore nato a Trieste -, ed è quello che sappiamo fare. Vogliamo proporre questo contro tutti, gli errori possono commetterli tutti. In Serie B mi sono tolto qualche soddisfazione ed è una delle caratteristiche che mi porto nel bagaglio. Ora cercherò di metterla a disposizione in modo da poterci togliere delle soddisfazioni”.