Spezia punito dalla Fifa: 2 anni di stop al mercato per irregolarità sui minori

Arriva la punizione per il club ligure

Non inizia bene il nuovo anno di Serie A per lo Spezia. La squadra ligure è stata punita dalla Fifa per irregolarità sul mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Commissione Disciplinare Fifa ha deciso per 2 anni di stop al mercato e una maxi multa per infrazioni sul trasferimento internazionale e il tesseramento di calciatori sotto i 18 anni.