Spezia, Rafael: “Possiamo toglierci soddisfazioni. Ho pensato di smettere”

Lo Spezia esulta per la prima storica vittoria in Serie A. Decisiva una doppietta di Galabinov nel match contro l’Udinese. I liguri sognano di disputare una stagione da protagonista, contendendo fino alla fine la salvezza contro formazioni sulla carta più esperte e quotate.

LE PAROLE DI RAFAEL

Determinante per la prima vittoria anche l’assist del portiere Rafael al proprio attaccante in occasione della rete della sicurezza. L’estremo difensore brasiliano ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sport: “Sono felice perché i ragazzi lavorano duro. Il gruppo ci tiene tanto a ottenere la salvezza. Abbiamo capito che possiamo toglierci soddisfazioni importanti. Chi deve entrare in campo deve essere pronto per onorare la maglia. Assist a Galabinov? L’ho visto solo. Per fortuna che ha segnato il terzo gol. Ho pensato che non avrei più giocato dopo l’addio al Cagliari”.