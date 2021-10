Spezia, rimonta vincente: Salernitana battuta 2-1, non basta Simy

Lo Spezia supera la Salernitana nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato

Prima vittoria interna per lo Spezia. La formazione allenata da Thiago Motta conquista tre punti preziosi per la propria classifica superando tra le mura amiche la Salernitana in uno scontro delicato per la zona retrocessione. I campani non riescono a dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Genoa.