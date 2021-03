Spezia, rivelazione Zoet: “Finalmente le mie parate decisive. Ora Cagliari più lontano”

Lo Spezia non si limita a vincere, ma esulta per aver ritrovato un atteso protagonista. Si tratta del portiere Jeroen Zoet. L’olandese, arrivato dal PSV Endhoven, era stato acquistato in estate per garantire un estremo difensore valido al tecnico Vincenzo Italiano. Tuttavia alcuni acciacchi iniziali lo hanno costretto ai box a lungo. Ora è tornato e in grande stile, con due miracoli nella vittoria contro il Cagliari.

RISCATTO

Il senso di liberazione è davvero notevole per Zoet. Il portiere esprime tutta la sua felicità ai canali ufficiali del club ligure: “E’ bellissimo, per noi oggi erano molto importanti i tre punti e ora possiamo andare avanti. Il Cagliari ci era vicino, ma ora possiamo andare avanti con un margine maggiore e fare ciò che dobbiamo. Alla fine siamo stati un po’ fortunati, sul gol in fuorigioco, ma sono molto contento per chi lavora allo Spezia e per i miei compagni e prima di questa pausa per le nazionali è importante uscire con tre punti. La mia parata? Mi è riuscita molte volte in allenamento e ora sono molto contento di aver aiutato la squadra con i miei interventi. Ma non è solo merito mio, abbiamo segnato due reti e quindi oggi sono un uomo felice”.