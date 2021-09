Spezia, curva ‘Piscina’ pronta. Felicità Platek: “Risultato grandioso”

Il comunicato del club ligure

La prima fase del progetto triennale voluto fortemente dalla famiglia Platek fin dal proprio insediamento, si è dunque conclusa con un incredibile successo. Infatti la rinnovata Curva Piscina, che potrà ospitare 3176 persone divise in due settori, ha superato brillantemente le ispezioni della commissione di vigilanza e della Lega Serie A, e pertanto, a partire dalla gara casalinga con l’Udinese, in programma domenica 12 settembre alle 15:00, il Picco potrà tornare ad essere protagonista in Serie A, questa volta con il pubblico aquilotto sugli spalti.

É stata una lunga estate di incessante lavoro, ma tutti coloro che hanno lavorato affinché lo Spezia Calcio potesse giocare l’intera stagione sportiva tra le mura amiche, lo hanno fatto principalmente pensando a tutti i tifosi che con pazienza e amore hanno riposto la propria fiducia nel Club, determinati a far sentire la propria voce in quel catino ribollente di tifo che ha sempre saputo fare la differenza, a prescindere dalla categoria e dall’avversario.

Entusiasta anche l'Owner aquilotto, Robert Platek : " Vorrei innanzitutto ringraziare il sindaco, gli uffici comunali, la polizia, i vigili del fuoco, e tutti quelli che in città ci hanno supportato e hanno creduto in questo progetto.

Ai tifosi dico: l'abbiamo fatto per voi! Il vostro supporto è vitale per la squadra e ispira tutti noi ogni singolo giorno. Non vediamo l'ora che arrivi domenica per sentire nuovamente il vostro grande calore riempire il nostro stadio e caricare i nostri ragazzi!