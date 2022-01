Spezia, Thiago Motta: “Abbiamo meritato di vincere contro il Milan”

L'analisi del tecnico dello Spezia dopo il 2-1 a San Siro

Vittoria importantissima per lo Spezia a San Siro contro il Milan. Tre punti d'oro per la salvezza che bissano quelli ottenuti nel match di andata. Il tecnico aquilotto Thiago Motta ha commentato la partita ai microfoni di DAZN: "Faccio i complimenti ai miei calciatori che stasera sono stati davvero bravi contro una squadra che lotta per vincere il campionato. Siamo rimasti concentrati per tutti i novanta minuti di gioco. E' la vittoria del coraggio visto che abbiamo affrontato il Milan a testa alta e abbiamo approfittato degli spazi che ci hanno concesso segnando in contropiede. Abbiamo meritato di vincere al di là di ogni tipo di analisi sull'errore dell'arbitro".