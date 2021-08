Spezia, Thiago Motta: “Affronteremo il Cagliari con fiducia”

Il tecnico dello Spezia ha presentato il match contro il Cagliari

Il sistema di gioco? Cambieremo sempre in base alle varie circostanze e guardando le caratteristiche dell’avversario che affronteremo di volta in volta; in base a quello cercherò di mettere i giocatori in campo secondo la migliore disposizione possibile. Il fatto che il mercato non sia ancora chiuso e che siamo ancora in pochi non sarà mai un alibi, non mi sentirete usare delle scuse, soprattutto prima della partita. Siamo come siamo attualmente e affronteremo il Cagliari con fiducia, cercando di mettere in pratica quello che abbiamo fatto durante la settimana e cercando di portare a casa un buon risultato”.