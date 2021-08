Spezia, Thiago Motta: “Contro la Lazio ripetere prestazione di Cagliari”

Il tecnico della squadra ligure ha presentato il match di domani

“Sono contento di aver recuperato alcuni giocatori, e confermo che tutti i convocati sono pronti e in forma per affrontare la partita di domani. Ci siamo preparati per una gara importantissima contro una squadra molto forte. Il match con la Lazio sarà diverso dal Cagliari e ogni partita sarà diversa a sua volta, tutti gli avversari hanno caratteristiche differenti. Quello che non cambierà sarà il nostro obiettivo di fare un calcio propositivo, affrontando sempre una partita alla volta: penso sia l’unico modo di fronteggiare un campionato duro come la Serie A. Qui ogni partita si gioca al limite, questo campionato è sempre in grado di sorprendere, è imprevedibile. Dobbiamo avere la capacità di mantenere la concentrazione e di non mollare fino alla fine, vedremo cosa saremo capaci di fare. Il team, lo staff ed io siamo concentrati solo sulla partita di domani.