Spezia, Thiago Motta: “Mi aspetto una Samp motivatissima, con grande entusiasmo”

Il tecnico dello Spezia presenta il match di domani contro la squadra blucerchiata

Redazione ITASportPress

Alla vigilia del derby ligure contro la Sampdoria, mister Thiago Motta ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita: “In questo momento, dopo la vittoria di San Siro, le sensazioni sono ottime, la fiducia è alta, abbiamo la consapevolezza che il lavoro svolto in campo sia quello giusto e speriamo di continuare su questa strada.

Non credo vadano fatti processi sulle decisioni arbitrali e nonostante io stesso sia stato in disaccordo con loro per quanto riguarda alcune scelte a nostro sfavore, ho sempre rispettato il loro lavoro e continuerò a farlo.

Dobbiamo stare attenti a non lasciarci andare ora che ci siamo allontanati dalla zona retrocessione, non possiamo permetterci di fare l’errore di rilassarci, sappiamo quanto abbiamo lottato per arrivare a questo momento e quanto è stato faticoso. Ovviamente non possiamo controllare tutto, l’entusiasmo che si vive all’esterno è buono, ma nella nostra quotidianità dobbiamo restare coi pedi per terra, essere un gruppo serio, lavorare e dare il massimo restando focalizzati sul nostro obiettivo.

La prossima partita è importantissima, allo stesso modo di come lo sono state tutte le altre affrontate fino adesso. Dobbiamo concentrarci per fare del nostro meglio, affrontandola al massimo come abbiamo sempre fatto.

I pareggi possono essere utili alla salvezza? Dipende dalla partita, dal momento, ci sono troppe variabili per poter dichiarare adesso se un pareggio è da considerarsi positivo o meno.

Mi aspetto una Sampdoria motivatissima, con grande entusiasmo visto il cambio di allenatore appena avvenuto. Approfitto per fare il mio in bocca al lupo a D’Aversa, è un collega, una persona seria, un grandissimo professionista, gli auguro di continuare la sua strada a testa alta.

Domani non avremo a disposizione il nostro capitano, dopo la grandissima partita che ha giocato a San Siro. Questo è il calcio, ma sarà una grandissima opportunità per chi dovrà entrare al suo posto per dimostrare il suo valore e il lavoro svolto durante queste settimane. Sono convinto che chi entrerà al posto di Giulio lo farà bene e con determinazione.

Antiste è un ragazzo giovane, quando ha avuto l’opportunità di giocare ha dato un grande aiuto alla squadra. È un giocatore interessantissimo con una potenzialità enorme e ha tutte le carte in regola per poter migliorare: ha l’età, la voglia, l’entusiasmo.

Sono molto contento per il supporto dei tifosi, da quando sono arrivato ho sempre sentito da parte loro un grande entusiasmo e un forte legame con la squadra, anche nei momenti più difficili. In questo momento dobbiamo approfittare della loro energia ed essere noi in campo a trasmettere dal primo minuto l’entusiasmo e la determinazione per raggiungere il nostro obiettivo, e sono sicuro che il contributo del pubblico sarà fondamentale.”